#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Өскеменде дзюдодан өтіп жатқан жарыс бір сәтте тәртіпсіздікке ұласқан

Төбелес, Өскемен, дзюдо, жарыс, тәртіпсіздік , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 18:59 Сурет: видеодан алынды
Өскемен қаласында дзюдодан өткен облыстық дода үлкен даумен аяқталды. Әлеуметтік желіде жарыс кезінде түсірілген төбелестің видеосы тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Altainews.kz аталған оқиға "Жекпе-жек" спорт кешенінде болғанын хабарлайды. Желі қолданушылары жаппай төбелес кезінде бір жаттықтырушы жарақат алып, жағы сынғанын да жазады.

Өскемен қалалық полиция департаменті "жаппай төбелес болды" деген ақпараттың шындыққа жанаспайтынын, жанжал тек екі адамның арасында болғанын нақтылайды.

"Полиция аталған оқиғаға қатысы бар барлық тұлғаларды анықтады. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазір болған жағдайдың барлық мән-жайын жан-жақты және толықққанды анықтауға бағытталған тергеу шаралары жүргізіліп жатыр. ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабына сәйкес, өзге мәліметтер жария етуге жатпайды", – деп хабарлайды Өскемен қалалық полиция басқармасы.

Бұл жағдайға байланысты Шығыс Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы ресми түсініктеме берді:


"Қазіргі уақытта аталған оқиға бойынша барлық мән-жай Өскемен қаласының полиция басқармасымен анықталып жатыр. Ресми ақпарат жақын уақытта беріледі".

Бұған дейін 300-ден астам қазақстандық "Англиядағы 1 миллион теңгенің жұмысы" туралы сөзге сеніп, әрқайсысы алаяқтар ұсынған жалған келісімшарттарға 750 мың теңгеден бергенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Екібастұзда даму орталығында кішкентай қыз майып болды
19:31, Бүгін
Екібастұзда даму орталығында кішкентай қыз майып болды
Талдықорған тұрғындары жаппай төбелесіп, дәмхананы қиратты
14:34, 01 қаңтар 2024
Талдықорған тұрғындары жаппай төбелесіп, дәмхананы қиратты
Алматы әуежайында FlyArystan ұшағының жолаушылары шу шығарып, арты тәртіпсіздікке ұласты
18:47, 19 тамыз 2024
Алматы әуежайында FlyArystan ұшағының жолаушылары шу шығарып, арты тәртіпсіздікке ұласты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: