Жасөспірімдер Азиадасы: боксшы Рамина Маханова қола медаль еншіледі
Сурет: ҚР ТСМ Спорт және дене шынықтыру істері комитеті
Қазақстандық спортшы Рамина Маханова Бахрейнде өтіп жатқан III жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында бокстан қола медаль иеленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТСМ Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің хабарлауынша, 54 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі (қыздар) жартылай финалда ол Үндістан спортшысына 0:5 есебімен есе жіберді.
Сөйтіп Раминаға қола медаль бұйырды.
Бұған дейін Қазақстан регбиден Азия елдері арасындағы Құрлықтық турнирдің чемпионы атанған болатын.
