#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Спорт

Шахматтан ӘЧ: Камалиденова турнир фавориттерін жеңіп, Қазақстанды жартылай финалға шығарды

Шахмат, Испания, Меруерт Камалиденова, Үндістан, Қазақстан, жартылай финал , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.11.2025 10:36 Сурет: Instagram/fide_chess
22 қарашада Испанияның Линарес қаласында әйелдер арасындағы шахматтан командалық әлем чемпионатының 1/2 финалының матчтары басталды. Бүгін турнирдің фавориттері – Үндістанды жеңген Қазақстан құрамасы да өнер көрсетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ойын өте тартысты өтті. Алдымен біздің шахматшылар 3: 1 есебімен сенімді түрде көшбасшылық тізгіне қол созды, барлығы қазақстандық құрама сөзсіз жеңеді деп ойлады. Алайда Үндістан командасы таңқаларлық табандылық танытып, көп ұзамай есепті теңестірді, содан матчты тай-брейк режиміне көшіруге тура келді. 

Осы тұста біздің мықтымыз - Меруерт Камалиденова (2343 эло) блицтегі ең маңызды жеңістердің біріне қол жеткізіп, Қазақстан құрамасының жартылай финалға шығуын қамтамасыз етті. Нәтижесінде ширек финалдың нәтижелері бойынша КӘЧ-2025 медальдарын өзара сарапқа салатын командалардың тізімі жасалды: Қытай Ресейге қарсы (fide) және Әзірбайжан Қазақстанмен ойнайтын болды.

Турнир ережесіне сәйкес, әрбір матч іріктеу кезеңіндегідей уақытты қамтып, екі матчтан тұрады: әр ойыншыға 45 минут және бірінші жүрістен бастап әр жүріске 30 секунд қосу мүмкіндігі беріледі.

Әлемдік чемпионаттың жартылай финалы 22 қарашада өтеді, ал бір күннен кейін чемпион атағы сарапқа салынады. 

Павел Коцурдың шәкірттері Әзірбайжан командасын топтық кезеңде 2,5:1,5 есебімен жеңгенін еске сала кетелік. 

Айта кетсек, Перу астанасы Лимада шахматтан 20 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында (рапид) тоғыз турдың нәижесі бойынша 19 жастағы отандасымыз Ксения Балабаева 7 ұпай жинап, ең үздік нәтиже көрсетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстандық шахматшылар ІХ командалық әлем чемпионатында күміс жүлде жеңіп алды
23:48, 11 қыркүйек 2023
Қазақстандық шахматшылар ІХ командалық әлем чемпионатында күміс жүлде жеңіп алды
Бокстан ӘЧ-2025: Алуа Балқыбекова да жартылай финалға жолдама алды
22:34, 10 қыркүйек 2025
Бокстан ӘЧ-2025: Алуа Балқыбекова да жартылай финалға жолдама алды
Футзалдан ӘЧ-2024: Франция жартылай финалға шықты
20:43, 30 қыркүйек 2024
Футзалдан ӘЧ-2024: Франция жартылай финалға шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: