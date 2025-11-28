#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық гимнасттар Болгарияда тамаша ойын өрнегін көрсетіп, бірнеше медаль жеңіп алды

28.11.2025 10:31
Қазақстан құрамасы Самоковта (Болгария) өткен Әлем Чемпионаты қарсаңында өтетін Ifagg Trophy және Academic Cup жарыстарында сәтті өнер көрсетті. Турнирлерге 29 елден 138 команда қатысып, мыңнан аса спортшы бақ сынасты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан атынан Алматы, Шымкент және Астанадан бес команда қатысып, әрқайсысы жоғары дайындық деңгейін көрсетті.

Микс бағдарламасы:

  • Сеньорлар (16+) – 1 орын Libertad командасы (Алматы)
  • Жасөспірімдер (14-16) – 2 орын Kerbez-Mix командасы (Алматы)

Қысқа бағдарлама:

  • 12-14 жас аралығындағы балалар – 2 орын Alan-Union командасы (Астана)

Бұған дейін 19 жасар өзбекстандықтың әлемдік шахмат тарихында із қалдырғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
