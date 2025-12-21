Қазақ қыздары теннистен Түркияда өткен беделді жарыста жеңімпаз атанды
Қазақстандық теннисшілер Асылжан Арыстанбекова мен Іңкәр Дүйсебай ITF W15 турнирінің жұптық сынында жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Анталияда (Түркия) өткен жарыс финалында отандық дуэт Ани Амирагян (Армения)/ Ада Құмру (Түркия) жұбын ұтып, чемпион атанды, деп жазады sportarena.kz.
Үш сеттегі есеп: 5:7, 6:4, 11:9
Асылжан Арыстанбекова мен Іңкәр Дүйсебай үшін бұл - 2025 жылдағы екінші жетістіктері.
Бұған дейін Елена Рыбакина әлемдегі ең жоғары табыс табатын спортшы әйелдердің үздік ондығына енгенін жазғанбыз.
