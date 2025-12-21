#Халық заңгері
Спорт

Қазақ қыздары теннистен Түркияда өткен беделді жарыста жеңімпаз атанды

Теннис, Түркия, Асылжан Арыстанбекова, Іңкәр Дүйсебай, ITF W15, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.12.2025 09:20 Сурет: Instagram/_arstnbkva_a_
Қазақстандық теннисшілер Асылжан Арыстанбекова мен Іңкәр Дүйсебай ITF W15 турнирінің жұптық сынында жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анталияда (Түркия) өткен жарыс финалында отандық дуэт Ани Амирагян (Армения)/ Ада Құмру (Түркия) жұбын ұтып, чемпион атанды, деп жазады sportarena.kz.

Үш сеттегі есеп: 5:7, 6:4, 11:9

Асылжан Арыстанбекова мен Іңкәр Дүйсебай үшін бұл - 2025 жылдағы екінші жетістіктері.

Бұған дейін Елена Рыбакина әлемдегі ең жоғары табыс табатын спортшы әйелдердің үздік ондығына енгенін жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
