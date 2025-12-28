"Жеңіс" сапындағы Нұрбол Әнуарбеков басқа клубқа ауысты
"Жеңіс" футбол клубы сапындағы Нұрбол Әнуарбеков маусымның алғашқы кезеңінен кейін "Жетісуға" ауысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Елордалық клубтың баспасөз қызметінің хабарлауынша, Нұрбол астана командасы сапында 2023 жылғы маусымнан бастап өнер көрсетіп, ұжымның елдің жоғарғы дивизионына жолдама алуына өз үлесін қосты. 2024 жылғы маусымның екінші жартысында "Ұлытау" сапында жалдау құқығында өнер көрсетсе, 2025 жылғы маусымның соңғы бөлігін "Жетісу" клубында жалдау шартымен өткізді.
"Біз Нұрболға көрсеткен жоғары кәсібилігі мен жеңіске деген құштарлығы үшін алғыс білдіреміз және алдағы спорттық мансабына сәттілік тілейміз!", делінген клубтың Instagram-дағы хабарламасында.
27 жастағы Әнуарбеков кәсіби мансабын "Екібастұздан" бастады, содан кейін павлодарлық "Ертіс", "Ақсу", Қызылорданың "Қайсар" және Жезқазғанның "Ұлытау" командалары қатарында да өнер көрсетті.
