Спорт

Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина жаңа маусымда ширек финалға жолдама алды

Елена Рыбакина алғаш рет жаңа маусымдағы ширек финалға шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 09:42
Австралияның Брисбен қаласында өтіп жатқан ірі WTA 500 турнирінде алғашқы ширек финалистердің есімдері белгілі болды. Қазақстандық жанкүйерлер үшін қуанышты жаңалық – олардың бірі Елена Рыбакина, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанның үздік теннисшісі Брисбен турнирінде ширек финалға жолдама алу жолында испан теннисшісі Паула Бадозаны жеңді.

Әлемнің 5-ші және 25-ші ракеткалары кездескен кездесу орталық алаңда көп көрермен жинады. Қазақстан әйелдер құрамасының көшбасшысы өз деңгейін көрсетті де, екі сетте қарсыласын жеңді – 6:3, 6:2.

Енді Рыбакина жартылай финалға жолдама алуы мүмкін, бірақ ол үшін келесі қарсыласын жеңуі қажет. Бұл қарсылас Каролин Мухова (Чехия) мен Екатерина Александрова (Ресей) арасындағы матчтан кейін белгілі болады.

Егер Рыбакина әлі ширек финал ойынын өткізсе, Брисбен турнирінде 6 қаңтарда осы кезеңді тағы бір қазақстандық Анна Данилина өткізді.

Елдің үздік теннисшісі жұптық сында жартылай финалға шықпақ. Рыбакина өз тұрақты серіктесі Сербия өкілі Александра Круничпен бірге Испания/Австралия жұбы Кристина Букча – Эллен Перезке қарсы ойнайды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
