Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина жаңа маусымда ширек финалға жолдама алды
Қазақстанның үздік теннисшісі Брисбен турнирінде ширек финалға жолдама алу жолында испан теннисшісі Паула Бадозаны жеңді.
Әлемнің 5-ші және 25-ші ракеткалары кездескен кездесу орталық алаңда көп көрермен жинады. Қазақстан әйелдер құрамасының көшбасшысы өз деңгейін көрсетті де, екі сетте қарсыласын жеңді – 6:3, 6:2.
Енді Рыбакина жартылай финалға жолдама алуы мүмкін, бірақ ол үшін келесі қарсыласын жеңуі қажет. Бұл қарсылас Каролин Мухова (Чехия) мен Екатерина Александрова (Ресей) арасындағы матчтан кейін белгілі болады.
Егер Рыбакина әлі ширек финал ойынын өткізсе, Брисбен турнирінде 6 қаңтарда осы кезеңді тағы бір қазақстандық Анна Данилина өткізді.
Елдің үздік теннисшісі жұптық сында жартылай финалға шықпақ. Рыбакина өз тұрақты серіктесі Сербия өкілі Александра Круничпен бірге Испания/Австралия жұбы Кристина Букча – Эллен Перезке қарсы ойнайды.