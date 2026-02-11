#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Спорт

Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы бір күнде төрт алтын медаль алды

Велоспорт, Евгений Федеров, Сауд Арабиясы, Азия чемпионаты, алтын медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 18:53 Сурет: telegram/DRSQazaqstan
11 ақпан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасының өкілдері үшін жемісті күн болды, отандық спортшылар бірден жоғары сынамадағы төрт медальды ұтып алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тас жолдағы велоспорттан Қазақстан құрамасының өкілі Евгений Федоров Сауд Арабиясының Әл-Қассим қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында ел туын желбіретті. Отандасымыз топтық жарыста жеңіс тұығырының бірінші сатысына көтерілді. Ол 154,4 шақырымды 03:25.17 уақытта жүріп өтіп, жеңімпаз атанды.

Сондай-ақ 50 метрден кіші калибрлі винтовкамен жатып нысана көздеу сайысында Париж Олимпиадасының қола жүлдегері Ислам Сәтпаев топ жарды.

Үшінші алтын медаль командалық сайыста үздік шыққан Ислам Сәтпаев, Никита Шахторин, Константин Малиновскийлер жұлып алды.

Сондай-ақ 25 метрден жылдам атылатын тапанша бәсекесінде де Никита Чирюкин, Артемий Кабаков, Кирилл Цуканов қарсылас шақ келтірмеді.

Қысқы 2026 жылғы Олимпиаданың төртінші жарыс күнін қазақстандық спортшылар қалай аяқтағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тас жолдағы велоспорт: Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында алтын медаль иеленді
19:29, 07 ақпан 2025
Тас жолдағы велоспорт: Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында алтын медаль иеленді
Қазақстан велоспорттан Азия кубогында төрт медаль жеңіп алды
09:57, 04 қыркүйек 2024
Қазақстан велоспорттан Азия кубогында төрт медаль жеңіп алды
Стенд ату: Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды
17:57, 27 тамыз 2025
Стенд ату: Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
18:56, Бүгін
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
18:50, Бүгін
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
Двумя сетами обернулся матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции
18:32, Бүгін
Двумя сетами обернулся матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
18:31, Бүгін
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: