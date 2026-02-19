Рыбакинаның БАӘ турнирінде неліктен ойынды тоқтатқаны белгілі болды
Сурет: j48tennis
Әлемнің үшінші ракеткасы, қазақстандық теннисші Елена Рыбакина БАӘ-де өтіп жатқан турнирдің үшінші айналымындағы матчты аяқтай алмай, жарыстан шығып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол хорватиялық теннисші Антония Ружичке қарсы кездесудің үшінші сетінде ойынды тоқтатты. Матч 7:5, 4:6, 0:1 есебімен Рыбакинаның жеңілісімен аяқталды.
Sportarena.kz мәліметінше, матч барысында қазақстандық спортшы өзін жайсыз сезінгенін айтқан. Медициналық үзіліс кезінде Рыбакина жүрегі айнып тұрғанын, дұрыс ұйықтамағанын және басының ауырып тұрғанын жеткізген.
Айта кетейік, турнир жеңімпазы 665 мың АҚШ долларын (шамамен 327,2 млн теңге) және WTA рейтингінің 1000 ұпайын иеленеді.
Бұған дейін Михаил Шайдоров Олимпиаданың гала-концертінде қандай образда өнер көрсететіндігін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript