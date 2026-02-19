#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Спорт

Рыбакинаның БАӘ турнирінде неліктен ойынды тоқтатқаны белгілі болды

Рыбакинаның неліктен БАӘ турнирінде матчтан бас тартқаны белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 10:54 Сурет: j48tennis
Әлемнің үшінші ракеткасы, қазақстандық теннисші Елена Рыбакина БАӘ-де өтіп жатқан турнирдің үшінші айналымындағы матчты аяқтай алмай, жарыстан шығып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол хорватиялық теннисші Антония Ружичке қарсы кездесудің үшінші сетінде ойынды тоқтатты. Матч 7:5, 4:6, 0:1 есебімен Рыбакинаның жеңілісімен аяқталды.

Sportarena.kz мәліметінше, матч барысында қазақстандық спортшы өзін жайсыз сезінгенін айтқан. Медициналық үзіліс кезінде Рыбакина жүрегі айнып тұрғанын, дұрыс ұйықтамағанын және басының ауырып тұрғанын жеткізген.

Айта кетейік, турнир жеңімпазы 665 мың АҚШ долларын (шамамен 327,2 млн теңге) және WTA рейтингінің 1000 ұпайын иеленеді.

Бұған дейін Михаил Шайдоров Олимпиаданың гала-концертінде қандай образда өнер көрсететіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Рыбакинаның Римдегі турнирде қанша ақша тапқаны белгілі болды
12:32, 12 мамыр 2025
Рыбакинаның Римдегі турнирде қанша ақша тапқаны белгілі болды
Рыбакинаның Berlin open турниріндегі келесі қарсыласы белгілі болды
01:40, 21 маусым 2023
Рыбакинаның Berlin open турниріндегі келесі қарсыласы белгілі болды
Рыбакинаның АҚШ-тағы матчы күтпеген нәтижемен аяқталды
10:56, 27 шілде 2025
Рыбакинаның АҚШ-тағы матчы күтпеген нәтижемен аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
13:13, Бүгін
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
13:08, Бүгін
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
12:56, Бүгін
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
"Я довольна": хорватка оценила свою победу после недомогания Рыбакиной в ОАЭ
12:32, Бүгін
"Я довольна": хорватка оценила свою победу после недомогания Рыбакиной в ОАЭ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: