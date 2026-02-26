#Референдум-2026
Спорт

"Ерекше мәнге ие": Михаил Шайдоров Ақордадағы кездесу жайлы пікір білдірді

&quot;Ерекше мәнге ие&quot;: Михаил Шайдоров Ақордадағы кездесу жайлы пікірімен бөлісті , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 16:03 Сурет: Instagram/mikhail_shaidorov
Ерлер арасындағы мәнерлеп сырғанаудан Олимпиада чемпионы, қазақстандық Михаил Шайдоров 2026 жылғы 25 ақпанда Милан қаласынан елге оралды. Сол күні Ақордада спортшы мен оның бапкерлерін салтанатты түрде марапаттау рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарқын әсерге толы күннен алған эмоцияларымен спортшы Instagram желісіндегі жеке парақшасында бөлісті.

Шайдоров Олимпиада ойындарында Қазақстанның намысын қорғау өзі үшін үлкен мәртебе болғанын тағы да атап өтті.

"Ең асыл арманым орындалды – әлемнің басты спорт аренасында Қазақстанның Әнұранын орындау бақытына ие болдым", – деді Михаил Шайдоров.

Ол сондай-ақ Ақорда резиденциясына барған сапары туралы айтып, жоғары марапат пен құрмет көрсеткені үшін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевке алғыс білдірді. Чемпионның айтуынша, бұл оқиға оның өмірінде ерекше мәнге ие.

"Бұл арманға жету жолы ұзақ әрі оңай болған жоқ. Әрдайым жанымнан табылып, сенім артқан және қолдау көрсеткен ата-анама, бапкерлеріме алғыс айтамын. Барша қазақстандықтарға сенімдері мен қолдаулары үшін рахмет. Бұл – тек бастамасы. Алда әлі үлкен еңбек күтіп тұр!" – деді спортшы.

Айта кетейік, марапаттау рәсімі барысында Қасым-Жомарт Тоқаев Олимпиада бүкіл Қазақстан үшін айрықша тарихи оқиға болғанын айтты.

"Бұл – қазақстандықтар 32 жыл бойы күткен тарихи марапат", – деді Президент.

Өз кезегінде, Шайдоровтың жазбасының астында желі қолданушылары оны тағы да құттықтап, ақжарма тілектерін жаудырды.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
