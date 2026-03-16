Паралимпиада чемпионы Головкиннің үндеуіне жауап берді
Сурет: Instagram/gggboxing
Ұлттық Олимпиада комитетінің басшысы Генадий Головкин Паралимпиада ойындарының жеңімпазы Ербол Хамитовқа жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 16 наурызды Головкин өзінің Instagram парақшасында спортшы Хамитовпен түскен суретін жариялады.
"Ербол Хамитовты 2026 жылғы Паралимпиада ойындарында жеңіп алған алтын медалімен шын жүректен құттықтаймын! Керемет өнер көрсетті. Бұл дүбірлі додада пара биатлоннан жеңіске жетіп, пара шаңғы жарысында қола медаль иеленуі – табанды еңбектің, қайсар мінез бен мықты рухтың жемісі",- деп жазды ол.
ҰОК басшысы Ерболдың жеңісіне шын жүректен қуанышты екенін айтты.
"Біз сізбен мақтанамыз".
Хамитов көп күттірмей пікірлер арасында жауап қатты.
"Рахмет, Геннадий Геннадьевич. Сіз сол кезде президенттің қолдау сөздерін жеткізіп едіңіз. Сізге үлкен рахмет. Сіз бәріне аңыз және мысалсыз", – деп жазды Паралимпиада чемпионы.
Бұған дейін Рыбакина Индиан-Уэллс турнирінің финалында жеңіліп қалғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript