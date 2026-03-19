Спорт

Қазақстандық теннисшілер Испанияда сәтті өнер көрсетуде

Қазақстандық теннисшілер Испанияда сәтті өнер көрсетуде, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.03.2026 10:14 Сурет: Instagram/_arstnbkva_a_
Қазақстандық теннисшілер Асылжан Арыстанбекова мен Іңкәр Дүйсебай Испанияның Сабадель қаласында өтіп жатқан ITF сериясындағы турнирдің жұптық сынында жартылай финалға жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ширек финалда қазақстандық жұп АҚШ өкілі Аяна Акли мен Португалия теннисшісі Ангелина Волощукке қарсы ойнады.

Кездесу 1 сағат 8 минутқа созылып, 6:3, 6:3 есебімен Арыстанбекова мен Дүйсебайдың пайдасына аяқталды.

Жартылай финалда қазақстандық спортшылар Испаниялық Алёна Большова мен Анджела Фита Болуда жұбымен кездеседі.

Айта кетейік, турнир 22 наурызға дейін жалғасады. Жарыстың жалпы жүлде қоры – 30 мың АҚШ доллары.

Бұған дейін Қазақстан әйелдер құрамасы бокстан Азия чемпионаты алдында шешуші дайындық кезеңін өткізіп жатқанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Күн сайын миллион теңге және өмір үшін күрес: Таиландта жансақтау бөліміне түскен қазақстандық есін жиды
Қазақ қыздары теннистен Түркияда өткен беделді жарыста жеңімпаз атанды
09:20, 21 желтоқсан 2025
Қазақ қыздары теннистен Түркияда өткен беделді жарыста жеңімпаз атанды
Президент кубогы: Аружан Сағындықова мен Іңкәр Дүйсебай ширек финалға жолдама алды
19:38, 07 тамыз 2025
Президент кубогы: Аружан Сағындықова мен Іңкәр Дүйсебай ширек финалға жолдама алды
Как Азиатская конфедерация волейбола кинула казахстанский клуб
16:24, Бүгін
Как Азиатская конфедерация волейбола кинула казахстанский клуб
Началась продажа билетов на матчи Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
16:09, Бүгін
Началась продажа билетов на матчи Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
15:44, Бүгін
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
15:26, Бүгін
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
