Рыбакина Соболенкодан неліктен ұтылып қалғанын ашық айтты
Қазақстанның бірінші ракеткасы, әлемдік рейтингте екінші орында тұрған Елена Рыбакина WTA рейтингінің көшбасшысы, Беларусь теннисшісі Арина Соболенкодан неліктен жеңіліп қалғанын түсіндіріп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
sportarena.kz мәліметінше, қазақстандық теннисші Индиан-Уэллсте өткен WTA 1000 санатындағы турнирдің финалында жеңіліске ұшырағанына қарамастан, жігерін жоғалтпағанын айтты.
"Әрине, жеңіліс ащы болды. Екінші сетте мүмкіндіктерім болды, бірақ қосымша күш табу өте қиынға соқты. Алғашқы сетті өте жақсы өткіздім, соған көңілім толады. Ең бастысы – бәрін жақсы қабылдап, алға қарай қозғалу", – деді 2022 жылғы Уимблдон және 2026 жылғы Australian Open турнирлерінің чемпионы.
