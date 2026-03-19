Биатлоннан әлем кубогының қорытынды кезеңі: әйелдер спринтінде ел атынан кімдер өнер көрсетеді
Сурет: olympic.kz
Бүгін, 19 наурызда Осло қаласында (Норвегия) биатлоннан Әлем кубогының қорытынды кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Халықаралық турнир аясында өтетін алғашқы жарыс – әйелдер арасындағы 7,5 шақырымдық спринт болмақ.
Қазақстан атынан жарыс жолына үш спортшы шығады. Бұл сайыста ел намысын Лаура Киныбаева, Милана Генева және Айша Ракишева қорғайды.
Жарыс Астана уақытымен 20:15-те басталады.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript