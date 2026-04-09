Спорт

Көркем гимнастикадан әлем кубогының кезеңі: Ташкентте ел намысын кімдер қорғайды

Көркем гимнастикадан әлем кубогының кезеңі: Ташкентте ел намысын кімдер қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.04.2026 21:20 Сурет: olympic.kz
Ташкентте көркем гимнастикадан әлем кубогының кезекті кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған халықаралық турнирде Қазақстан құрамасы жекелей сында да, топтық жаттығуларда да өнер көрсетеді. Төменде команда құрамы ұсынылған:

Жекелей сайыс: Диана Сәрсембаева, Дария Күшербаева.

Топтық жаттығулар: Аида Хәкімжанова, Жасмин Жүнісбаева, Мәдина Мырзабай, Айзере Кеңес, Айзере Нұрмағамбетова, Кристина Чепульская.

Әлем кубогының кезеңі ертең, 2026 жылғы 10 сәуірде басталады.


Айдос Қали
