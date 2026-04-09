Көркем гимнастикадан әлем кубогының кезеңі: Ташкентте ел намысын кімдер қорғайды
Ташкентте көркем гимнастикадан әлем кубогының кезекті кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған халықаралық турнирде Қазақстан құрамасы жекелей сында да, топтық жаттығуларда да өнер көрсетеді. Төменде команда құрамы ұсынылған:
Жекелей сайыс: Диана Сәрсембаева, Дария Күшербаева.
Топтық жаттығулар: Аида Хәкімжанова, Жасмин Жүнісбаева, Мәдина Мырзабай, Айзере Кеңес, Айзере Нұрмағамбетова, Кристина Чепульская.
Әлем кубогының кезеңі ертең, 2026 жылғы 10 сәуірде басталады.
