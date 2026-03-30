#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Спорт

Бодибилдинг аңызы Арнольд Шварценеггердің некеден тыс туған баласы бодибилдинг жарысына алғаш рет қатысты

Бодибилдинг аңызы Арнольд Шварценеггердің некеден тыс туған баласы бодибилдинг жарысына алғаш рет қатысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 14:59 Сурет: Instagram/joebaena
2026 жылғы 29 наурызда бодибилдинг аңызы Арнольд Шварценеггердің некеден тыс туған ұлы, 28 жастағы Джозеф Баэна NPC "Natural Colorado State" жарысында дебют жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жас спортшы өз еңбегінің нәтижелерімен Instagram парақшасында бөлісті. Бұл оның ресми түрде әкесінің – Арнольд Шварценеггердің – ізін басқанын білдіреді. Арнольд өзінің мансабында жеті рет "Мистер Олимпия" чемпион атанған болатын.

Сурет: Instagram/joebaena

Арнольд Шварценеггердің бес баласы бар, олардың төртеуі Мария Шрайвермен некеден туған. 2011 жылы ол тағы бір баласының – Джозеф Баэнаның бар екенін жариялады. Бұл бала – үй шаруасымен айналысқан Милдред Патрисия Баэнадан туған. Джозеф әкесінің әйгілі тегін ерікті түрде алмайды, тек өз спорттық жетістіктерін көрсету үшін осылай шешім қабылдаған.

Сурет: Instagram/joebaena

Бұған дейін Әбиба Әбужақынова шетелдік келісімшартқа қол қойғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: