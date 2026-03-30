Бодибилдинг аңызы Арнольд Шварценеггердің некеден тыс туған баласы бодибилдинг жарысына алғаш рет қатысты
Сурет: Instagram/joebaena
2026 жылғы 29 наурызда бодибилдинг аңызы Арнольд Шварценеггердің некеден тыс туған ұлы, 28 жастағы Джозеф Баэна NPC "Natural Colorado State" жарысында дебют жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жас спортшы өз еңбегінің нәтижелерімен Instagram парақшасында бөлісті. Бұл оның ресми түрде әкесінің – Арнольд Шварценеггердің – ізін басқанын білдіреді. Арнольд өзінің мансабында жеті рет "Мистер Олимпия" чемпион атанған болатын.
Сурет: Instagram/joebaena
Арнольд Шварценеггердің бес баласы бар, олардың төртеуі Мария Шрайвермен некеден туған. 2011 жылы ол тағы бір баласының – Джозеф Баэнаның бар екенін жариялады. Бұл бала – үй шаруасымен айналысқан Милдред Патрисия Баэнадан туған. Джозеф әкесінің әйгілі тегін ерікті түрде алмайды, тек өз спорттық жетістіктерін көрсету үшін осылай шешім қабылдаған.
Сурет: Instagram/joebaena
Бұған дейін Әбиба Әбужақынова шетелдік келісімшартқа қол қойғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
