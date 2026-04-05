Спорт

Боксшы Ерасыл Жақпеков Азия біріншілігінде әлем чемпионына жол берді

Боксшы Ерасыл Жақпеков Азия біріншілігінде әлем чемпионына жол берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.04.2026 16:12 Сурет: Қазақстан бокс федерациясы
Қазақстандық былғары қолғап шебері Ерасыл Жақпеков Ұлан-Батыр қаласында (Моңғолия) өтіп жатқан Азия чемпионатындағы өнерін аяқтады.

Жерлесіміз 80 келіге дейінгі салмақтың ширек финалында әлем чемпионы өзбекстандық Фазлиддин Еркинбоевпен қолғап түйістірді.

Ерасыл бірінші раундта басым түсті. Дегенмен екінші және үшінші үшминуттықта өзбекстандық боксшы жеңіске жетті.

Осылайша отандасымыз жарыс жолын аяқтады.

Айта кетейік, бүгін, 5 сәуірде Сағындық Тоғамбай (90 келіге дейін) шаршы алаңға шығады.

Айдос Қали
Сағындық Тоғамбай Азия чемпионатының жартылай финалына шықты
17:54, 05 сәуір 2026
17:54, 05 сәуір 2026
Сағындық Тоғамбай Азия чемпионатының жартылай финалына шықты
Боксшы Ертуған Зейнуллинов та жартылай финалға жолдама алды
13:06, 04 сәуір 2026
13:06, 04 сәуір 2026
Боксшы Ертуған Зейнуллинов та жартылай финалға жолдама алды
Төрехан Сабырхан ересектер арасындағы алғашқы әлем біріншілігінде чемпион атанды
23:35, 14 қыркүйек 2025
23:35, 14 қыркүйек 2025
Төрехан Сабырхан ересектер арасындағы алғашқы әлем біріншілігінде чемпион атанды
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
00:46, 06 сәуір 2026
00:46, 06 сәуір 2026
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
00:10, 06 сәуір 2026
00:10, 06 сәуір 2026
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
23:32, 05 сәуір 2026
23:32, 05 сәуір 2026
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
23:02, 05 сәуір 2026
23:02, 05 сәуір 2026
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
