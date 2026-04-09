Спорт

Александр Бублик Монте-Карлодағы турнирдің ширек финалына шықты

Александр Бублик Монте-Карлодағы турнирдің ширек финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.04.2026 19:14
Қазақстанның бірінші, әлемнің 11-ракеткасы Александр Бублик Монте-Карлодағы ATP 1000 турнирінің үшінші айналымындағы матчын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бублик бұл кезеңде чехиялық теннисші, әлемнің 13-ракеткасы Иржи Легечкамен кездесіп, 6:2, 7:5 есебімен жеңіске жетті.

Қазақстандық теннисші матч кезінде 5 эйс жасап, бір қос қателік жіберді және жеті брейк-пойнттың үшеуін сәтті қолданды.

Енді Александр ширек финалда әлемнің бірінші ракеткасы, испаниялық теннисші Карлос Алькарас пен аргентиналық Томас Мартин Этчеверри арасындағы матчтың жеңімпазымен кездеседі.

Еске салайық, бұған дейін Астанада Билли Джин Кинг кубогында Қазақстан мен Канада құрамалары арасындағы іріктеу матчының жеребесі тартылғанын жазғанбыз.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Александр Бублик Франциядағы турнирдің ширек финалына шықты
19:20, 30 қаңтар 2025
Александр Бублик Франциядағы турнирдің ширек финалына шықты
Александр Бублик Антверпендегі турнирдің ширек финалына шықты
01:59, 19 қазан 2023
Александр Бублик Антверпендегі турнирдің ширек финалына шықты
Александр Бублик Париждегі турнирдің жартылай финалына шықты
22:17, 31 қазан 2025
Александр Бублик Париждегі турнирдің жартылай финалына шықты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Первая ракетка Казахстана без проблем вышел в четвертьфинал топ-турнира в Монте-Карло
19:15, Бүгін
Первая ракетка Казахстана без проблем вышел в четвертьфинал топ-турнира в Монте-Карло
Казахстанская борчиха вырвала медаль на чемпионате Азии в Бишкеке
19:10, Бүгін
Казахстанская борчиха вырвала медаль на чемпионате Азии в Бишкеке
Опытная казахстанская борчиха проиграла схватку за бронзовую медаль на чемпионате Азии
18:40, Бүгін
Опытная казахстанская борчиха проиграла схватку за бронзовую медаль на чемпионате Азии
"На корте дружба исключена": Юлия Путинцева рассказала о настрое сборной Казахстана
18:35, Бүгін
"На корте дружба исключена": Юлия Путинцева рассказала о настрое сборной Казахстана
