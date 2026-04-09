Мерген Валерий Рахымжан әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді
Испанияның Гранада қаласында осы күндері оқ атудан әлем кубогының кезеңі өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
10 метр қашықтықтағы пневматикалық тапаншамен ату сайысында қазақстандық Валерий Рахымжан финалға жолдама алды.
Нәтижесінде отандасымыз сегізінші орынды иеленді. Бірінші орынды қытайлық Бу Шуайхан жеңіп алды.
Екінші орын ресейлік Антон Аристарховқа бұйырды. Үздік үштікті түркиялық Бугра Селимзаде түйіндеді.
