#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Спорт

Қазақстандық құзға өрмелеушілер Қытайдағы Азия чемпионатында қалай өнер көрсетті

Қазақстандық құзға өрмелеушілер Қытайдағы Азия чемпионатында қалай өнер көрсетті
Қытайдың Мэйшань қаласында спорттық құзға өрмелеуден Азия чемпионаты өтті. Турнирде қазақстандық спортшылар жарыс бағдарламасының барлық түрлерінде өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қиындық" дисциплинасында Алексей Панфилов 39-орын алды, Глеб Семешкин – 43-орын, Азат Майкотов – 45-орын. Полина Андреева 32-орынға ие болды, Дарья Кузьменко – 33-орын, Виктория Адаменко – 34-орын.

"Жылдамдықта" Дамир Токтаров оныншы нәтиже көрсетті, Амир Маймуратов – 13-орын, Ришат Хайбуллин – 15-орын, Бекнур Алтынбеков – 17-орын, Жандос Калыбай – 38-орын, Аделия Утешева – 22-орын, Анна Баларшина – 23-орын, Арина Новицкая – 24-орын, Тамара Улжабаева – 27-орын.

Сондай-ақ Қазақстан боулдерингте де ұсынылды. Азат Майкотов 38-орын алды, Алексей Панфилов – 45-орын. Вадим Ишмұхаметов, Глеб Семешкин және Кымсан Цой жарысты 47-орында аяқтады.

Әйелдер арасында Полина Андреева 33-орын алды, Дарья Кузьменко – 36-орын, Айханым Айдарханқызы – 37-орын, Виктория Адаменко – 38-орын.

Бұған дейін еркін күрес шебері Азамат Дәулетбеков Азия чемпионатының қола жүлдегері атанғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Спорттық құзға өрмелеуші Әмір Маймұратов Қытайдағы Әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді
18:36, 16 қыркүйек 2025
Спорттық құзға өрмелеуші Әмір Маймұратов Қытайдағы Әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді
Алматыда спорттық құзға өрмелеуден Азия кубогының кезеңі өтеді
15:14, 25 тамыз 2025
Алматыда спорттық құзға өрмелеуден Азия кубогының кезеңі өтеді
Қазақстандықтар спорттық құзға өрмелеуден әлем чемпионатының іріктеу кезеңінен өте алмады
21:39, 25 қыркүйек 2025
Қазақстандықтар спорттық құзға өрмелеуден әлем чемпионатының іріктеу кезеңінен өте алмады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
20:02, Бүгін
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
19:34, Бүгін
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
19:08, Бүгін
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
18:38, Бүгін
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: