Спорт

Қазақстан әйелдер құрамасы теннистен әлемдік рейтингте жоғарылады

Қазақстан әйелдер құрамасы теннистен әлемдік рейтингте жоғарылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 17:08 Сурет: ktf.kz
Теннистен Қазақстан әйелдер құрамасы әлемдік рейтингтегі орнын жақсартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған дейін ұлттық құрама тоғызыншы сатыда тұрған еді. Соңғы жаңартылған тізімде Қазақстан жетінші орынға көтеріліп, үздік бестікке біртабан жақындай түсті.

Бұл оң өзгеріс Билли Джин Кинг кубогының іріктеу кезеңінде Канада құрамасын жеңудің нәтижесінде мүмкін болды. Астанада өткен кездесу 3:1 есебімен аяқталды. Осы жеңіс қазақстандық теннисшілерге 2026 жылдың күзінде Қытайдың Шэньчжэнь қаласында өтетін турнирдің финалдық кезеңіне жолдама алуға мүмкіндік берді.

Италия – әлемдік рейтингте көш бастап тұр. Екінші орынды Ұлыбритания сақтап қалса, үздік үштікті Украина түйіндеді.

Айдос Қали
Қазақстанда 15 сәуірде дауылды ауа райы күтіледі
Теннисші Анна Данилина әлемдік рейтингте жоғары көтерілді
Қазақстандық теннисші Анна Данилина әлемдік рейтингте жоғары көтерілді
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
Казахстанские самбисты стали триумфаторами Кубка мира в Армении
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
