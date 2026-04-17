Спорт

Қытайда қазақстандық дзюдошы Азия чемпионы атанды

Қытайда қазақстандық дзюдошы Азия чемпионы атанды , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.04.2026 18:56
Дзюдодан Қазақстан ерлер құрамасының өкілі Әділет Алмат Ордоста (Қытай) өтіп жатқан Азия чемпионатында топ жарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық дзюдошы 81 келіге дейінгі салмақтың ақтық сынында тәжікстандық Сомон Махмадбековті жеңді.

Осылайша Әділет Алмат Азия чемпионатын алтын медальмен аяқтады.

Айта кетейік, ұлттық құрама қоржынында үш жүлде бар. Бұған дейін Абылайхан Жұбаназар (81 келіге дейін) және Эсмигүл Куюлова (63 келіге дейін) қола медаль алған еді.

Бұған дейін Елена Рыбакина Штутгарттағы WTA 500 турнирінің ширек финалына шыққанын жазғанбыз.

Қазақстандық спортшы Өзбекстандағы әлем чемпионатында медаль қорын толықтырды
Айдос Сұлтанғали грек-рим күресінен әлем чемпионы атанды
Дзюдошы Айша Алтай жасөспірімдер Азиадасында чемпион атанды
Карлос Алькарас не сыграет на "Мастерсе" в Мадриде
Клуб КПЛ официально получил нового инвестора
Видеообзор разгромной победы "Шахтёра" в Первой лиге
Казахстан потерял двух нападающих перед ЧМ-2026 по хоккею: подробности
