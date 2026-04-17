Қазақстандық спортшы Өзбекстандағы әлем чемпионатында медаль қорын толықтырды
Қазақстандық таеквондошы Әділет Шері Ташкентте (Өзбекстан) өтіп жатқан жастар арасындағы әлем чемпионатында қола жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 51 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалына дейін жетті.
Ол бұл кезеңде Тунис өкілі Малек Макронимен кездесіп, қарсыласына жол берді. Осылайша Әділет Шері әлем чемпионатын қола жүлдемен аяқтады.
Айта кетейік, бұған дейін Айым Серікбаева (44 келіге дейін) жеңімпаз атанса, Ерасыл Ерзат (48 келіге дейін), Ислам Медетбай (55 келіге дейін) және Алидар Абдукаримов (68 келіге дейін) қола медаль алған еді.
Бұған дейін Қытайда қазақстандық дзюдошы Азия чемпионы атанғанын жазғанбыз.
Оқи отырыңыз
