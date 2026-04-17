Спорт

Қазақстандық спортшы Өзбекстандағы әлем чемпионатында медаль қорын толықтырды

Қазақстандық спортшы Өзбекстандағы әлем чемпионатында медаль қорын толықтырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.04.2026 20:26 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық таеквондошы Әділет Шері Ташкентте (Өзбекстан) өтіп жатқан жастар арасындағы әлем чемпионатында қола жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 51 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалына дейін жетті.

Ол бұл кезеңде Тунис өкілі Малек Макронимен кездесіп, қарсыласына жол берді. Осылайша Әділет Шері әлем чемпионатын қола жүлдемен аяқтады.

Айта кетейік, бұған дейін Айым Серікбаева (44 келіге дейін) жеңімпаз атанса, Ерасыл Ерзат (48 келіге дейін), Ислам Медетбай (55 келіге дейін) және Алидар Абдукаримов (68 келіге дейін) қола медаль алған еді.

Бұған дейін Қытайда қазақстандық дзюдошы Азия чемпионы атанғанын жазғанбыз.

Қазақстан таеквондодан жасөспірімдер арасындағы Әлем чемпионатында алғашқы медалін жеңіп алды
22:13, 03 желтоқсан 2025
19:50, 16 сәуір 2026
