17 жастағы боксшы Азиядағы беделді турнирде Қазақстанның намысын қорғап, жеңіске жетті
Сурет: ҚР ҰОК
Ташкент қаласында 17 жасқа дейінгі спортшылар арасында бокстан Азия чемпионаты өтіп жатыр. Қазақстандық боксшы Бекхан Уразбай 52 кг салмақ дәрежесінде келесі кезеңге жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz мәліметінше, 1/8 финал кездесуінде ол Қырғызстан өкілі Байхан Алишеровпен жұдырықтасты.
Жекпе-жек тартысты өтті, алайда шешуші раундта басымдық қазақстандық боксшы жағында болды. Нәтижесінде ол қарсыласын 4:1 есебімен жеңді.
Осылайша, Уразбай беделді турнирдің келесі кезеңіне өтіп, медаль үшін күресін жалғастырады.
