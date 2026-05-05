Спорт

Берік Асылов Әсем Орынбайды стендтік атудан Әлем кубогы кезеңіндегі айқын жеңісімен құттықтады

05.05.2026 19:51 Сурет: t.me/GenPr
Қазақстан Республикасының Бас прокуроры, сондай-ақ Ұлттық спорттық ату федерациясының президенті Берік Асылов Әсем Орынбайды стендтік атудан Әлем кубогының кезеңіндегі жарқын жеңісімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Айта кетсек, жарыстың алғашқы күнінде-ақ "скит" жаттығуында Әсем 36 мүмкіндіктің 33-інде дәл көздеп, жоғары деңгейдегі шеберлігін көрсетіп, алтын медаль жеңіп алып, жаңа әлемдік рекорд орнатты.

"Бұл нәтиже – тек спортшының жеке жетістігі ғана емес, сонымен қатар бүкіл қазақстандық спорт үшін маңызды жеңіс. Ол ұлттық құраманың жоғары әлеуетін дәлелдеп, мақсаттылық, тәртіп пен қайсар мінездің айқын үлгісін көрсетті", - деді Берік Асылов.

Күміс жүлдені Қытай өкілі Жианг Итинг, ал қола жүлдені Италия өкілі Мартина Бартоломей иеленді.

2026 жылғы 2–11 мамыр аралығында Алматы облысында, Александр Асанов атындағы ату клубының базасында стендтік атудан Әлем кубогының кезеңі өтуде. Жарысқа әлемнің 42 елінен шамамен 550 спортшы мен ресми тұлғалар қатысуда.

"Әлем кубогы – Халықаралық спорттық ату федерациясының (ISSF) рейтингтік турнирі болып табылады. Ол спортшыларға әлемдік рейтингтегі орнын жақсартуға және 2028 жылғы Олимпиада ойындарына жолдама алуға мүмкіндік береді. Жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймыз және халықаралық аренада бұдан да биік жетістіктер тілейміз!". ҚР Бас прокуроры, сондай-ақ Ұлттық спорттық ату федерациясының президенті Берік Асылов

05.05.2026 19:51

Бұған дейін Қазақстан құрамасы стенд атудан Алматыда өтіп жатқан Әлем кубогы кезеңіндегі алғашқы медалін жеңіп алғаны, Әсем Орынбай жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілгені хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
