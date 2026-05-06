"Арсенал" 20 жылдан кейін алғаш рет Чемпиондар лигасының финалына шықты
Сурет: Х/Arsenal
Лондонда өз алаңында ойнаған "Арсенал" құрамасы "Атлетиконы" жеңіп, 20 жылдан кейін алғаш рет Чемпиондар лигасының финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
6 мамырға қараған түні өткен матч 1:0 есебімен аяқталды. Кездесудегі жалғыз голды 45-минутта Букайо Сака соқты.
CHAMPIONS LEAGUE FINALISTS ❤️ pic.twitter.com/uDfQQqQCWZ— Arsenal (@Arsenal) May 5, 2026
Бұған дейін лондондық клуб Чемпиондар лигасының финалына бір рет қана шыққан. 2006 жылы "Барселонадан" 1:2 есебімен жеңіліп қалған еді.
2026 жылғы финалда "Арсенал" құрамасы "ПСЖ" немесе "Бавариямен" кездеседі. Бұл екі команда жауапты ойынды 6 мамыр күні Мюнхенде өткізеді.
Чемпиондар лигасының финалы 2026 жылдың 30 мамырында Будапешт қаласындағы "Ференц Пушкаш" стадионында өтеді.
Бұған дейін Мбаппе мен Куртуа Барселонаға қарсы матчта "Реалға" көмекке келуі мүмкін екенін жазғанбыз.
