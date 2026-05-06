#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Спорт

"Арсенал" 20 жылдан кейін алғаш рет Чемпиондар лигасының финалына шықты

&quot;Арсенал&quot; 20 жылдан кейін алғаш рет Чемпиондар лигасының финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 12:16 Сурет: Х/Arsenal
Лондонда өз алаңында ойнаған "Арсенал" құрамасы "Атлетиконы" жеңіп, 20 жылдан кейін алғаш рет Чемпиондар лигасының финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

6 мамырға қараған түні өткен матч 1:0 есебімен аяқталды. Кездесудегі жалғыз голды 45-минутта Букайо Сака соқты.

Бұған дейін лондондық клуб Чемпиондар лигасының финалына бір рет қана шыққан. 2006 жылы "Барселонадан" 1:2 есебімен жеңіліп қалған еді.

2026 жылғы финалда "Арсенал" құрамасы "ПСЖ" немесе "Бавариямен" кездеседі. Бұл екі команда жауапты ойынды 6 мамыр күні Мюнхенде өткізеді.

Чемпиондар лигасының финалы 2026 жылдың 30 мамырында Будапешт қаласындағы "Ференц Пушкаш" стадионында өтеді.

Бұған дейін Мбаппе мен Куртуа Барселонаға қарсы матчта "Реалға" көмекке келуі мүмкін екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
АҚШ-та 20 жылдан бері алғаш рет безгек тіркелді
16:56, 28 маусым 2023
АҚШ-та 20 жылдан бері алғаш рет безгек тіркелді
"Қайрат" футзалдан УЕФА Чемпиондар лигасының финалына шықты
23:07, 02 мамыр 2025
"Қайрат" футзалдан УЕФА Чемпиондар лигасының финалына шықты
Месси әлемдік рекорд орнатып, "Майамиды" алғаш рет МЛС Кубогының финалына шығарды
15:57, 30 қараша 2025
Месси әлемдік рекорд орнатып, "Майамиды" алғаш рет МЛС Кубогының финалына шығарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Cенсация: Елдос Сметов возвращается на татами в Астане и подготовил сюрприз
12:53, Бүгін
Cенсация: Елдос Сметов возвращается на татами в Астане и подготовил сюрприз
Разгромное поражение зафиксировано в бою казахстанца с индийцем на ЧА в Ташкенте
12:51, Бүгін
Разгромное поражение зафиксировано в бою казахстанца с индийцем на ЧА в Ташкенте
Стала известна дата и время начала матча Юлии Путинцевой на "тысячнике" в Риме
12:46, Бүгін
Стала известна дата и время начала матча Юлии Путинцевой на "тысячнике" в Риме
20 лет назад Головкин дебютировал в профессиональном боксе: шоу оказалось скандальным
12:44, Бүгін
20 лет назад Головкин дебютировал в профессиональном боксе: шоу оказалось скандальным
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: