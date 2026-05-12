Рыбакина Римдегі турнирде әлемнің экс-бірінші теннисшісін ойсырата жеңді
Сурет: Instagram/lenarybakina
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина Италияның Рим қаласында өтіп жатқан WTA-1000 санатындағы турнирдің ширек финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz мәліметінше, ол төртінші айналымда әлемнің бұрынғы бірінші ракеткасы, чехиялық Каролина Плишкованы (WTA рейтингінде 130-орын) 6:0, 6:2 есебімен ойсырата жеңді.
Кездесу 59 минутқа созылды. Бұған дейін теннисшілер төрт рет кездесіп, барлық матчта Рыбакина жеңіске жеткен.
Енді Римдегі турнирдің ширек финалында Елена Рыбакина әлемнің оныншы ракеткасы, украиналық теннисші Элина Свитолинамен кездеседі.
