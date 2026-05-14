Спорт

Рыбакина Римдегі ширек финалда жарыс жолын аяқтады

Рыбакина Римдегі ширек финалда жарыс жолын аяқтады , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 11:14
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина Италияның Рим қаласында өтіп жатқан WTA-1000 санатындағы турнирдің ширек финалында жеңіліп, жарыс жолын аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

sportarena.kz мәліметінше, әлемнің екінші ракеткасы саналатын Рыбакина ширек финалда дүниежүзілік рейтингте 10-орында тұрған украиналық теннисші Элина Свитолинамен кездесті.


Үш сетке созылған тартысты матчта Свитолина 2:6, 6:4, 6:4 есебімен жеңіске жетті. Кездесу 2 сағат 25 минутқа созылды.

Ойын барысында Рыбакина 20 брейк-пойнт мүмкіндігінің төртеуін ғана тиімді пайдаланды. Сондай-ақ жеті эйс жасап, бес рет қос қателікке жол берді.

Ал Свитолина бес қос қателік жіберіп, бір эйс орындады және 13 брейк-пойнттың төртеуін сәтті жүзеге асырды. Осы матчтан кейін екі теннисшінің өзара кездесулеріндегі есеп теңесті — 4:4.

Енді Элина Свитолина турнирдің жартылай финалында әлемнің үшінші ракеткасы, польшалық Ига Швёнтекпен кездеседі.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Қазақстандық теннисші Қытайдағы турнирдің екінші айналымына шықты
Рыбакина Римдегі турнирде әлемнің экс-бірінші теннисшісін ойсырата жеңді
Теннистен Мароккодағы турнирде қазақстандық жарыс жолын аяқтады
Казахстан "перебил" Узбекистан в финале чемпионата Азии по боксу в Ташкенте
В продаже появилась книга об Елдосе Сметове
Казахстанские боксёрши уступили третий финал Индии на чемпионате Азии в Узбекистане
Узбекская боксёрша "отобрала" у казахстанки золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
