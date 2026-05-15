Рыбакина мен Швёнтекті жеңді: Римдегі турнирде Свитолина финалға шықты
Кездесу 2 сағат 16 минутқа созылды.
Сурет: j48tennis
Матч барысында Свитолина 2 эйс жасап, 6 қос қателік жіберді. Сондай-ақ, 9 брейк-пойнттың 6-ын тиімді пайдаланды.
Ал Швёнтек 2 эйс, 1 қос қателік жіберді. Бұл ретте, 16 брейк-пойнттың 5-еуін жүзеге асырды.
Осылайша 6:4, 2:6, 6:2 есебімен ойын Свитолинаның пайдасына аяқталды.
Svitolina secures her spot in the Rome final! 🤩@ElinaSvitolina defeats Swiatek 6-4, 2-6, 6-2.#IBI26 pic.twitter.com/3sLoJvK7tU— wta (@WTA) May 14, 2026
31 жастағы Элина Свитолина 2017 және 2019 жылдары WTA рейтингінде әлемнің үшінші ракеткасы атанған алғашқы украиналық теннисші ретінде танымал. Ол Токио-2020 Олимпиадасының қола жүлдегері және көптеген WTA турнирлерінің жеңімпазы. 2021 жылдың сәуірінде ол француз теннисшісі Гаэль Монфиспен некелескенін жариялаған, ал 2022 жылдың қазан айында олардың қызы дүниеге келген.
Енді финалда Свитолина америкалық теннисші Кори Гауффпен кездеседі.
