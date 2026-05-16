Спорт

Сапында Molodoy өнер көрсеткен команда ширек финалда жеңіліп қалды

Данил &quot;molodoy&quot; Голубенко, Астана, FURIA, Бразилия, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.05.2026 13:17 Сурет: HLTV
Қазақстандық Данил "molodoy" Голубенко да сапында өнер көрсеткен бразилиялық команда (FURIA) 2026 жылғы CS2 бойынша PGL Astana жарысында жеңіліске ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ширек финалда аталған команда Team Falcons-пен кездесті, ал бұл команданы Дания, Ресей, Босния мен Герцеговинадан келген спортшылар танытты.

Матч 1:2 есебімен FURIA-ның жеңілісімен аяқталды. Команда Mirage-ден картаны ұтып алса (13:9), бірақ содан кейін Nuke (20:22) және Dust2-ге (17:19) жол беріп алды. Molodoy көрсеткіші бойынша командада екінші орынға ие болып, 1,12 рейтингті меншіктеді.

Ал жартылай финалға шыққан Team Falcons -ты ресейлік Magic командасы күтіп тұр. Оның сапында тағы бір қазақстандық Әбдурахим "mo0N" Иса өнер көрсететінін айта кетелік. Шешуші матчқа қатысты тағы бір жолдаманы MOUZ және Team Spirit өзара сарапқа салады.

FURIA 5-8 орындарға жайғасып, 40 мың доллар тапты. Турнирдің жалпы жүлде қоры - 1,6 млн доллар. PGL Astana Плей-офф кезеңі елордадағы "Барыс Арена" стадионында өтіп жатқанын баса айта кетелік.

