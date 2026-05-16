Сапында Molodoy өнер көрсеткен команда ширек финалда жеңіліп қалды
Ширек финалда аталған команда Team Falcons-пен кездесті, ал бұл команданы Дания, Ресей, Босния мен Герцеговинадан келген спортшылар танытты.
Матч 1:2 есебімен FURIA-ның жеңілісімен аяқталды. Команда Mirage-ден картаны ұтып алса (13:9), бірақ содан кейін Nuke (20:22) және Dust2-ге (17:19) жол беріп алды. Molodoy көрсеткіші бойынша командада екінші орынға ие болып, 1,12 рейтингті меншіктеді.
Ал жартылай финалға шыққан Team Falcons -ты ресейлік Magic командасы күтіп тұр. Оның сапында тағы бір қазақстандық Әбдурахим "mo0N" Иса өнер көрсететінін айта кетелік. Шешуші матчқа қатысты тағы бір жолдаманы MOUZ және Team Spirit өзара сарапқа салады.
FURIA 5-8 орындарға жайғасып, 40 мың доллар тапты. Турнирдің жалпы жүлде қоры - 1,6 млн доллар. PGL Astana Плей-офф кезеңі елордадағы "Барыс Арена" стадионында өтіп жатқанын баса айта кетелік.