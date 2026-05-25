Елена Рыбакина "Ролан Гаррос" турниріндегі жарыс жолын бастайды
Қазақстандық теннисшінің алғашқы қарсыласы – 26 жастағы словениялық Вероника Эрьявец. Ол негізгі турнир кестесіне last direct acceptance мәртебесімен, яғни іріктеу кезеңінсіз тікелей өткен соңғы спортшы ретінде енді.
Биыл Вероника WTA деңгейіндегі матчтарын Австралия ашық чемпионатында және Клуж-Напока турнирінде өткізді. Алайда екі жарыс та ол үшін сәтсіз аяқталды. Ақпан айынан бері Эрьявец Хучжоу мен Антальядағы "челленджер" турнирлеріне қатысып жүр. Дегенмен, жоғары деңгейдегі турнирлерде тәжірибесі аса мол емес.
Бұған дейін Елена Рыбакина мен Вероника Эрьявец өзара кездеспеген.
Өткен маусымда Рыбакина Франциядағы турнирде төртінші айналымға дейін жетіп, Ига Швёнтекке жол берген еді. Сондықтан алдағы екі аптада Еленаға небәрі 240 рейтингтік ұпайды қорғау қажет.
