Спорт

Путинцева "Ролан Гаррос-2026" турнирінде аустралиялық қарсыласынан басым түсті

Путинцева &quot;Ролан Гаррос-2026&quot; турнирінде аустралиялық қарсыласынан басым түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 21:34 Сурет: j48tennis
Қазақстандық теннисші Юлия Путинцева Францияның ашық чемпионатындағы жарысын сәтті бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанның екінші, әлемнің 76-ракеткасы Путинцева "Ролан Гаррос-2026" турнирінің бірінші айналымында WTA рейтингінде 58-орында тұрған аустралиялық Талия Гибсонпен кездесті.

Матч екі сағат 20 минутқа созылып, қазақстандық теннисшінің камбэкпен жеңіс жетті — 4:6, 6:4, 6:1.

Осылайша, Путинцева турнирдің екінші айналымына шықты. Енді Юлияның келесі қарсыласы колумбиялық Мария Осорио мен ресейлік Екатерина Александрова арасындағы матчтың жеңімпазы болады.

Айта кетейік, "Ролан Гаррос-2026" турнирінің жалпы жүлде қоры – 61 млн 723 мың еуро. Жекелей сындағы турнир жеңімпазы 2 млн 800 мың еуро мен WTA рейтингінің 2 000 ұпайына ие болады.

