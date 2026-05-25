Путинцева "Ролан Гаррос-2026" турнирінде аустралиялық қарсыласынан басым түсті
Қазақстандық теннисші Юлия Путинцева Францияның ашық чемпионатындағы жарысын сәтті бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстанның екінші, әлемнің 76-ракеткасы Путинцева "Ролан Гаррос-2026" турнирінің бірінші айналымында WTA рейтингінде 58-орында тұрған аустралиялық Талия Гибсонпен кездесті.
Матч екі сағат 20 минутқа созылып, қазақстандық теннисшінің камбэкпен жеңіс жетті — 4:6, 6:4, 6:1.
Осылайша, Путинцева турнирдің екінші айналымына шықты. Енді Юлияның келесі қарсыласы колумбиялық Мария Осорио мен ресейлік Екатерина Александрова арасындағы матчтың жеңімпазы болады.
Айта кетейік, "Ролан Гаррос-2026" турнирінің жалпы жүлде қоры – 61 млн 723 мың еуро. Жекелей сындағы турнир жеңімпазы 2 млн 800 мың еуро мен WTA рейтингінің 2 000 ұпайына ие болады.
