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Спорт

2026 жылғы футболдан әлем чемпионаты матчтарының Қазақстан уақыты бойынша кестесі жарияланды

2026 жылғы футболдан әлем чемпионаты матчтарының Қазақстан уақыты бойынша кестесі жарияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.06.2026 09:24 Сурет: Х/FIFAWorldCup
2026 жылғы 2 маусым күні футболдан әлем чемпионатының Қазақстан уақытына сәйкестендірілген ресми матч кестесі жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Матчтардың өту уақыты қазақстандық футбол жанкүйерлерін қуанта қойған жоқ. Өйткені көптеген ойындар түн ортасына, таңғы уақытқа немесе жұмыс күнінің басталу сәтіне сәйкес келіп отыр.

Футболдан әлем чемпионаты 11 маусымда АҚШ, Канада және Мексикада басталады. Ашылу матчында Мексика мен Оңтүстік Африка құрамалары кездеседі. Ойын Мексика қаласындағы "Ацтека" стадионында өтеді. Қазақстан уақыты бойынша кездесу 12 маусым күні сағат 00:00-де басталады.

2026 жылғы футболдан әлем чемпионаты матчтарының Қазақстан уақыты бойынша кестесі жарияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.06.2026 09:24

Сурет: Telegram/Match KZ

Қазақстан аумағында әлем чемпионаты матчтарының трансляциясын Qazaqstan және Qazsport телеарналары көрсетеді.

"Бұл – әлем чемпионаттары тарихындағы ең ауқымды турнир болмақ. Алғаш рет додаға 32 емес, 48 ұлттық құрама қатысады. Жалпы турнир аясында рекордтық 104 матч ойнатылады", – дейді футбол жанкүйерлері.

Бұған дейін Давид Лория Қазақстан футбол федерациясы вице-президенті қызметінен кеткенін жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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