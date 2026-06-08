#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Бибісара Асаубаева FIDE рейтингінде әйелдер арасында көш бастап тұр

Бибісара Асаубаева, FIDE, рейтинг, әйелдер, көшбасшы, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 23:02 Сурет: Telegram/bibissarachess
Бүгін, 2026 жылғы 8 маусымда Халықаралық шахмат федерациясы (FIDE) Norway Chess Women турнирі аяқталғаннан кейін әлемдік рейтингтің жаңартылған нұсқасын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оған сәйкес, қазақстандық гроссмейстер Бибісара Асаубаева әйелдер арасындағы рейтингте көш бастады.

FIDE мәліметінше, рейтингке әсер ететін Norway Chess Women турнирі (FIDE Women’s Circuit есептеуіне кіретін екі жарыстың бірі) биылғы мамыр–маусым айларындағы жалпы кестедегі көрсеткіштер арақатынасын айтарлықтай өзгертті.

"Бибісара Асаубаева бұл турнирдегі жеңісінің арқасында 29,7 ұпай жинап, жалпы есепте бірінші орынға көтерілді. Одан кейін 21,6 ұпаймен қытайлық шахматшы Чжу Цзиньэр екінші орынға шықты. Екеуі де бұрынғы көшбасшы Вайшали Рамешбабудан озып кетті, ол қазір үшінші орында", делінген FIDE хабарламасында.

Рейтинг, FIDE, шахмат, Бибісара Асаубаева, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 23:02

Сурет: fide.com

Ал ерлер арасында көшбасшылықты өзбекстандық Нодирбек Абдусатторов сақтап қалды.

"Мамырдағы турнирлерден кейін Нодирбек Абдусатторов FIDE Circuit 2026–2027 жарысында Жавохир Синдаровтан сәл ғана алда тұр. Абдусатторов TePe Sigeman турнирінде 7,25 ұпай жинаса, Синдаров Super Chess Classic Romania жарысында 8,53 ұпай алып, арақашықтықты қысқартты", - дейді федерациядағылар.
Нодирбек Абдусатторов, рейтинг, шахмат, FIDE, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 23:02

Сурет: fide.com

Үшінші орында Super Rapid and Blitz Poland және Super Chess Classic Romania турнирлерінде жалпы 28,93 ұпай жинаған америкалық гроссмейстер Фабиано Каруана тұр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Бибісара Асаубаева Норвегия чемпионатын жеңіспен бастады
13:12, 26 мамыр 2026
Бибісара Асаубаева Норвегия чемпионатын жеңіспен бастады
Бибісара Асаубаева Норвегиядағы жарыста екінші орынға сырғыды
13:59, 31 мамыр 2026
Бибісара Асаубаева Норвегиядағы жарыста екінші орынға сырғыды
Бибісара Асаубаева Норвегиядағы турнирдің финалында жеңілді, бірақ көшбасшылықты сақтап қалды
11:03, 06 маусым 2026
Бибісара Асаубаева финалда жеңілсе де, турнир жеңімпазы атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мирра Андреева призналась в любви к Парижу после триумфа на &quot;Ролан Гаррос&quot;
03:50, 09 маусым 2026
Мирра Андреева призналась в любви к Парижу после триумфа на "Ролан Гаррос"
Команда Дэвида Бенавидеса заявила о готовности организовать бой с Артуром Бетербиевым
03:24, 09 маусым 2026
Команда Дэвида Бенавидеса заявила о готовности организовать бой с Артуром Бетербиевым
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
02:52, 09 маусым 2026
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
02:22, 09 маусым 2026
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: