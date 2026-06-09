Щучьеде велоспорттан тасжолдағы Қазақстан чемпионаты өтеді
Сурет: olympic.kz
Щучье қаласында велоспорттан тасжолдағы Қазақстан Республикасының чемпионаты ұйымдастырылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Республикалық турнир аясында ересектер, жастар және жасөспірімдер арасындағы ең мықты спортшылар анықталады.
Жүлделер жекелей жарыс, топтық жарыс және командалық жарыстар бойынша сарапқа салынады.
Қазақстан чемпионаты 19-28 маусым аралығында өтеді.
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