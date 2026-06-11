Қазақстан Түркиядағы садақ атудан әлем кубогы кезеңінде тағы да үздік ондыққа енді
Халықаралық турнирде Қазақстан құрамасының өкілдері кезекті рет үздік он спортшының қатарына енді.
Виктория Лян мен Ақбаралы Қарабаев блокты садақ атудан аралас командалар арасындағы жарыста Әлем кубогы кезеңінің ширек финалына дейін жетті. Бұл кезеңде қазақстандық мергендер Мексика құрамасымен кездесті. Тартысты бәсекеде қарсыластар 158:155 есебімен жеңіске жетті. Қорытынды хаттамада Лян мен Қарабаев алтыншы орынға тұрақтады.
Айта кетейік, ширек финалға дейінгі жолда қазақстандық спортшылар Малайзия мен Германия командаларын жеңген болатын.
Бұған дейін әйелдер арасындағы командалық жарыста Виктория Лян, Диана Юнусова және Адель Жексенбинова жетінші орын алды. Ал ерлер арасындағы осы бағдарламада Ақбаралы Қарабаев, Мұса Ділмұхамет және Андрей Тютюн оныншы нәтиже көрсетті.