#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Қазақстан Түркиядағы садақ атудан әлем кубогы кезеңінде тағы да үздік ондыққа енді

Қазақстан Түркиядағы садақ атудан әлем кубогы кезеңінде тағы да үздік ондыққа енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 22:43 Сурет: olympic.kz
Түркияның Анталья қаласында садақ атудан Әлем кубогының үшінші кезеңі жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халықаралық турнирде Қазақстан құрамасының өкілдері кезекті рет үздік он спортшының қатарына енді.

Виктория Лян мен Ақбаралы Қарабаев блокты садақ атудан аралас командалар арасындағы жарыста Әлем кубогы кезеңінің ширек финалына дейін жетті. Бұл кезеңде қазақстандық мергендер Мексика құрамасымен кездесті. Тартысты бәсекеде қарсыластар 158:155 есебімен жеңіске жетті. Қорытынды хаттамада Лян мен Қарабаев алтыншы орынға тұрақтады.

Айта кетейік, ширек финалға дейінгі жолда қазақстандық спортшылар Малайзия мен Германия командаларын жеңген болатын.

Бұған дейін әйелдер арасындағы командалық жарыста Виктория Лян, Диана Юнусова және Адель Жексенбинова жетінші орын алды. Ал ерлер арасындағы осы бағдарламада Ақбаралы Қарабаев, Мұса Ділмұхамет және Андрей Тютюн оныншы нәтиже көрсетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық садақшылар Түркиядағы Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды
22:51, 28 мамыр 2026
Қазақстандық садақшылар Түркиядағы Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды
Мерген Валерий Рахымжан әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді
20:01, 09 сәуір 2026
Мерген Валерий Рахымжан әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді
Қазақстандық мергендер Түркиядағы Әлем кубогының кезеңінде қалай өнер көрсетті
21:03, 10 маусым 2025
Қазақстандық мергендер Түркиядағы Әлем кубогының кезеңінде қалай өнер көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
22:38, Бүгін
Сириль Ган вспомнил, как переживал обстрелы в ОАЭ во время конфликта США с Ираном
Фото: UFC
22:07, Бүгін
"Он не дрался слишком давно": Волкановски высказался о камбэке Макгрегора
Фото: ATP
21:32, Бүгін
"Его отец поступил очень непорядочно": Тарпищев - о переходе Бублика в Казахстан
Фото: ATP
21:04, Бүгін
Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: