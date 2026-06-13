Елена Рыбакина Лондондағы жеңілісінен кейін тосын шешім қабылдады
Сурет: instagram.com/wta
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакинаның Instagram-дағы аккаунты кенеттен ашылмай қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Лондондағы сенсациялық жеңілісінен кейін әлемнің екінші ракеткасы осындай күтпеген шешім қабылдады. WTA 500 турнирінің ширек финалында Рыбакина британдық Кэти Бултерден (WTA әлемдік рейтингінде 73-ші) 5:7, 6:2, 4:6 есебімен ұтылды.
Еленаның жанкүйерлерінің пайымдауынша, теннисші кезекті бір жеңілісінен кейін бұрқ еткен теріс пікірлерге байланысты танымал әлеуметтік желідегі парақшасын жойып тастаған.
Бірақ Рыбакинаның жанкүйерлері үміттерін үкілеп, спортшы қыз әлі желіге оралады деп санайды.
Бұған дейін Елена Рыбакина Metaratings Top Awards нұсқасы бойынша "Жыл спортшысы" атанғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript