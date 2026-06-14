Қытайдағы әлем кубогы кезеңі: қазақстандық боксшылар турнирді кімдерге қарсы бастайды
Жеребе қорытындысы бойынша ұлттық құраманың өкілдері халықаралық турнирді келесі қарсыластарға қарсы бастайды:
Ерлер
50 келіге дейін: Санжар Тәшкенбай – Кин Хиу Тан (Гонконг) мен Анварэан Ходжиев (Қырғызстан) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездеседі
55 келіге дейін: Тимур Қабдешов – Келви Триндади (Бразилия)
60 келіге дейін: Серік Теміржанов – Денис Бриль (Германия)
65 келіге дейін: Санатәлі Төлтаев – Малик Хасанов (Әзербайжан)
70 келіге дейін: Абылайхан Жүсіпов – Кайан Рейс (Бразилия)
75 келіге дейін: Тимур Нұрсейітов – Тиг О’Доннелл (Ирландия)
80 келіге дейін: Сабыржан Аққалықов – Ван Сяобао (Қытай)
90 келіге дейін: Нұрбек Оралбай – Ким Гичэ (Оңтүстік Корея)
90 келіден жоғары: Айбек Оралбай – Наджай Райт (АҚШ)
Әйелдер
51 келіге дейін: Алуа Балқыбекова – Ирисмар Кардосо (Колумбия) мен Чутхамат Раксат (Таиланд) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездеседі
54 келіге дейін: Назым Қызайбай – Им Эджи (Оңтүстік Корея)
60 келіге дейін: Виктория Графеева – Мария Аль-Ахмадие (Канада) мен О Ён Джи (Оңтүстік Корея) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездеседі
65 келіге дейін: Аида Әбікеева – Мария Росендо (АҚШ) мен Цэцэгдари Мягмарсурен (Моңғолия) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездеседі
70 келіге дейін: Лаура Есенгелді – Дуния Мартинес Мас
75 келіге дейін: Наталья Богданова – Бао Цзыи (Қытай)
80 келіге дейін: Валерия Аксенова – Давина Мишель (Франция) мен Рухшона Парпиева (Өзбекстан) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездеседі
80 келіден жоғары: Дина Исламбекова – Клиона Дарси (Ирландия)
Айта кетейік, Қытайдағы Әлем кубогының кезеңі 15 маусымда басталады.