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Спорт

Қытайдағы әлем кубогы кезеңі: қазақстандық боксшылар турнирді кімдерге қарсы бастайды

Қытайдағы әлем кубогы кезеңі: қазақстандық боксшылар турнирді кімдерге қарсы бастайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.06.2026 17:45 Сурет: olympic.kz
Гуйянда (Қытай) бокстан Әлем кубогының екінші кезеңіндегі қазақстандық боксшылардың алғашқы қарсыластары анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жеребе қорытындысы бойынша ұлттық құраманың өкілдері халықаралық турнирді келесі қарсыластарға қарсы бастайды:

Ерлер

50 келіге дейін: Санжар Тәшкенбай – Кин Хиу Тан (Гонконг) мен Анварэан Ходжиев (Қырғызстан) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездеседі

55 келіге дейін: Тимур Қабдешов – Келви Триндади (Бразилия)

60 келіге дейін: Серік Теміржанов – Денис Бриль (Германия)

65 келіге дейін: Санатәлі Төлтаев – Малик Хасанов (Әзербайжан)

70 келіге дейін: Абылайхан Жүсіпов – Кайан Рейс (Бразилия)

75 келіге дейін: Тимур Нұрсейітов – Тиг О’Доннелл (Ирландия)

80 келіге дейін: Сабыржан Аққалықов – Ван Сяобао (Қытай)

90 келіге дейін: Нұрбек Оралбай – Ким Гичэ (Оңтүстік Корея)

90 келіден жоғары: Айбек Оралбай – Наджай Райт (АҚШ)

Әйелдер

51 келіге дейін: Алуа Балқыбекова – Ирисмар Кардосо (Колумбия) мен Чутхамат Раксат (Таиланд) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездеседі

54 келіге дейін: Назым Қызайбай – Им Эджи (Оңтүстік Корея)

60 келіге дейін: Виктория Графеева – Мария Аль-Ахмадие (Канада) мен О Ён Джи (Оңтүстік Корея) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездеседі

65 келіге дейін: Аида Әбікеева – Мария Росендо (АҚШ) мен Цэцэгдари Мягмарсурен (Моңғолия) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездеседі

70 келіге дейін: Лаура Есенгелді – Дуния Мартинес Мас

75 келіге дейін: Наталья Богданова – Бао Цзыи (Қытай)

80 келіге дейін: Валерия Аксенова – Давина Мишель (Франция) мен Рухшона Парпиева (Өзбекстан) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездеседі

80 келіден жоғары: Дина Исламбекова – Клиона Дарси (Ирландия)

Айта кетейік, Қытайдағы Әлем кубогының кезеңі 15 маусымда басталады.

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Айдос Қали
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