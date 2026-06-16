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Спорт

Санжар Жұбанов Түркияның үстел теннисі клубымен келісімшартқа қол қойды

Санжар Жұбанов Түркияның үстел теннисі клубымен келісімшартқа қол қойды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 17:04 Сурет: olympic.kz
Үстел теннисінен Қазақстан ұлттық құрамасының өкілі Санжар Жұбанов Түркияның "Samvet TTC" клубының намысын қорғайтын болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Самсун қаласының командасы Түркия Премьер-лигасында өнер көрсетеді және ел чемпионатының күміс жүлдегері саналады.

Санжар Жұбанов жаңа клуб сапындағы алғашқы ойынын қараша айында өткізеді.

Айта кетейік, бұған дейін Алан Құрманғалиев Францияның "Хеннебон" клубымен келісімшартқа қол қойған болатын.

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Айдос Қали
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