Әртістік жүзу: Әлем кубогының суперфиналында Қазақстан намысын кімдер қорғайды
Сурет: olympic.kz
Торонто (Канада) қаласында әртістік жүзуден Әлем кубогының суперфиналы өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шешуші кезеңде Қазақстан құрамасының сапында 13 спортшы өнер көрсетеді. Төменде ұлттық құраманың құрамы ұсынылған.
- Виктор Друзин
- Алдияр Рамазанов
- Ясмин Туякова
- Даяна Джаманчалова
- Виктория Столбунова
- Наргиза Болатова
- Ясмина Исламова
- Әйгерім Құрманғалиева
- Карина Магрупова
- Ксения Макарова
- Полина Мерзлякова
- Анна Павлецова
- Жаклин Якимова
Жарыс 19-21 маусым аралығында өтеді.
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