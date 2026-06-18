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Спорт

Әртістік жүзу: Әлем кубогының суперфиналында Қазақстан намысын кімдер қорғайды

Әртістік жүзу: Әлем кубогының суперфиналында Қазақстан намысын кімдер қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 19:05 Сурет: olympic.kz
Торонто (Канада) қаласында әртістік жүзуден Әлем кубогының суперфиналы өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шешуші кезеңде Қазақстан құрамасының сапында 13 спортшы өнер көрсетеді. Төменде ұлттық құраманың құрамы ұсынылған.

- Виктор Друзин

- Алдияр Рамазанов

- Ясмин Туякова

- Даяна Джаманчалова

- Виктория Столбунова

- Наргиза Болатова

- Ясмина Исламова

- Әйгерім Құрманғалиева

- Карина Магрупова

- Ксения Макарова

- Полина Мерзлякова

- Анна Павлецова

- Жаклин Якимова

Жарыс 19-21 маусым аралығында өтеді.

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