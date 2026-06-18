Елена Рыбакина Берлиндегі турнирді екінші айналымда аяқтады
Сурет: ktf.kz
Қазақстанның бірінші, әлемнің екінші ракеткасы Елена Рыбакина Берлиндегі WTA 500 санатындағы шөп төсенішіндегі турнирдегі өнерін аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыста екінші нөмірмен тіркелген қазақстандық теннисші бәсекені екінші айналымнан бастады.
Бұл кезеңде оған әлемнің 35-ракеткасы, филиппиндік Александра Эала тап келді.
Кездесу екі сетке созылып, Рыбакина 5:7, 4:6 есебімен жеңіліп қалды.
Теннисшілер кортта 1 сағат 32 минут өткізді. Осы уақыт ішінде Елена 13 эйс жасап, төрт рет қос қателікке жол берді және екі брейк-пойнттың біреуін ғана тиімді пайдаланды.
Осылайша, Елена Рыбакина Берлиндегі турнирдегі жарыс жолын екінші айналым кезеңінде аяқтады.
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