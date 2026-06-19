Қытайдағы турнирде Қазақстанның сегіз боксшысы медальға таласады
Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, жарыстың бесінші күніндегі кешкі сессияда шаршы алаңға үш қазақстандық боксшы шықты.
65 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Аида Әбікеева АҚШ өкілі Мария Росендоны жеңді. Ал 90 келіден жоғары салмақта өнер көрсететін Айбек Оралбай Ұлыбритания боксшысы Мэттью Уильямстан басым түсті. Өз кезегінде 51 келіге дейінгі салмақтағы Алуа Балқыбекова Үндістан өкілі Минакшиге есе жіберді.
Айта кетейік, күндізгі сессияда Санжар Тәшкенбай (50 келіге дейін), Абылайхан Жүсіпов (70 келіге дейін) және Виктория Графеева (60 келіге дейін) жартылай финалға шыққан болатын. Бұған дейін Назым Қызайбай (54 келіге дейін) мен Дина Исламбекова (80 келіден жоғары) да 1/2 финалдағы орындарын қамтамасыз еткен еді. Ал Валерия Аксенова (80 келіге дейін) Әлем кубогы кезеңіндегі жарысын бірден жартылай финалдан бастайды.
Осылайша, Қазақстан құрамасының сегіз боксшысы кем дегенде қола жүлдені иеленеді. Жартылай финалдық жекпе-жектер 20 маусымда өтеді.
Бұған дейін бокстан Қытайдағы әлем кубогы кезеңінде Қазақстанның тағы үш өкілі жартылай финалға шыққанын жазғанбыз.