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Спорт

2002 жылғы футболдан Әлем чемпионатының қола жүлдегері - Түркия құрамасы жарыстан шығып қалды

Түркия құрамасы, футбол, Әлем чемпионаты, Парагвай, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.06.2026 11:03 Сурет: Instagram/millitakimlar
20 маусымда футболдан Әлем чемпионаты атағына таласта ойынды ары қарай жалғастыру мүмкіндігінен айырылған алғашқы екі команда анықталды. Олардың бірі осы турнирде екінші рет сәтсіздікке ұшыраған Түркия құрамасы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Винченцо Монтелла шәкірттері топтық кезеңнің екінші турында Парагвай құрамасынан 0-1 есебімен жеңіліп, D квартетінде соңғы төртінші орынға сырғыды.

Нәтижесінде Түркия үшінші турда АҚШ құрамасымен кездесетіндігіне қарамастан, осы позицияда қала беретін болып, бұл оның турнирден шығып қалатынын анық аңғартады.

Америкалықтар Австралияны жеңгеннен кейін (2:0) алты ұпаймен плей-оффқа мерзімінен бұрын жолдама алды.Одан кейін Австралия (3) және Парагвай (3) тұр, олар үшінші турда бетпе-бет кездесіп, екінші орын үшін өзара бақ сынасады.

Әзірге ұпайдан ада Түркия бетпе-бет матчтарда тақыр ұтылғандықтан осы екі команданы басып оза алмайды.

Осылайша, 2002 жылғы Әлем чемпионатының қола жүлдегері топтық раундтың соңғы ойындарынан кейін қазіргі мундиалмен қош айтыспақ. Олардың ізімен Гаити өкілдері де кете бармақ, олар бүгін Бразилиядан 3:0 есебімен жеңілді.

Бұған дейін Винисиус Бразилия құрамасына ірі жеңіс сыйлағанын жазғанбыз.

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