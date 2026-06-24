#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Стенд атудан жасөспірімдер арасындағы ӘЧ-2026: Асылым Жақия алтын медаль иеленді

Асылым Жақия, Германия, алтын медаль, оқ ату, жасөспірімдер арасындағы ӘЧ, 2026, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 19:32 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы Германияның Зуль қаласында өтіп жатқан оқ ату спортынан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында кезекті медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, алтын жүлдені Асылым Жақия иеленді. Қазақстандық спортшы 25 метр қашықтықтан стандартты шағын калибрлі тапаншамен оқ атудан 554 ұпай жинап, әлем чемпионы атанды.

Екінші орынды 552 ұпаймен үндістандық Шауля Дилип Бхарне иеленді. Үздік үштікті тағы бір Үндістан өкілі Рия Дуггал (552 ұпай) түйіндеді.

Айта кетейік, Жақияның алтын медалі Қазақстан құрамасының осы әлем чемпионатындағы үшінші жүлдесі болды. Бұған дейін стенд атудан әйелдер құрамасы "трап" дисциплинасында алтын медаль жеңіп алса, Ринат Казаченко нысана көздеуден күміс жүлдеге қол жеткізген еді.

Бұған дейін қазақстандық құзға өрмелеушілер Польшадағы Әлем кубогы кезеңіне қатысатыны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Стенд ату, Германия, жастар, Әлем чемпионаты, Элеонора Ибрагимова, Мария Горун, Милана Папчихина, алтын медаль
19:58, Бүгін
Стенд атудан жастар арасындағы әлем чемпионатында Қазақстанға тағы бір алтын медаль бұйырды
Ринат Казаченко жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында күміс жүлдеге ие болды
15:20, 20 маусым 2026
Ринат Казаченко жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында күміс жүлдеге ие болды
Ромашкин Хамзаальпер, БАӘ, жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты, алтын медаль, таеквондо, WT
10:43, 11 мамыр 2025
Таеквондодан жастар арасындағы ӘЧ-2025: Қазақстан спортшысы алтын медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: официальный сайт ФИФА
21:34, Бүгін
Нуну Мендеш объяснил, почему Роналду уступил ему штрафной в матче с Узбекистаном
Фото: ATP
21:12, Бүгін
Тимофей Скатов вышел в финал квалификации "Уимблдона - 2026"
Фото: WTA
21:08, Бүгін
Ига Швёнтек сенсационно проиграла Эмме Наварро во втором круге турнира в Бад-Хомбурге
Фото: пресс-служба ФИФА
20:32, Бүгін
Уэйн Руни оценил игру Криштиану Роналду в матче Португалии с Узбекистаном на ЧМ-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: