Қазақстандық гимнаст қыздар Қытайдағы Азия чемпионатында қола жүлдеге ие болды
Сурет: olympic.kz
Қытайдың Цзуньи қаласында өтіп жатқан спорттық гимнастикадан жасөспірім қыздар арасындағы Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық гимнаст қыздар командалық көпсайыста үшінші орынға ие болды.
Біздің құраманың жалпы нәтижесі – 144.462 ұпай. Ел намысын Ева Тациева, Илана Раздыкова, Ульяна Пухова, Екатерина Лебедь және Саида Қасымжанова қорғады.
Алтын медальді Қытай құрамасы (163.563 ұпай) жеңіп алды. Жапония (157.329) екінші орынға тұрақтады.
Айта кетейік, қазақстандық гимнаст қыздар жекелеген жаттығулар бойынша да финалға жолдама алды. Еркін жаттығуларда Ева Тациева мен Ульяна Пухова өнер көрсетеді. Тіреп секіруде Ева Тациева мен Екатерина Лебедь жүлде үшін таласады. Әртүрлі биіктіктегі сырықтағы жаттығулардың финалында Саида Қасымжанова мен Илана Раздыкова бақ сынайды. Ал тепе-теңдік бөренесіндегі жаттығуда Екатерина Лебедь медаль үшін күреседі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript