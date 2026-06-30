Қытайда стенд атудан Әлем кубогының кезеңі басталады - ұлттық құрама тізімі
Сурет: olympic.kz
20 шілдеде Ханчжоуда (Қытай) нысана көздеу мен стенд атудан Әлем кубогының кезеңі басталады. Аталған байрақты бәсекеге қазақстандық мергендер де қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі аталған жарыста өнер көрсететін ұлттық құраманың тізімін жариялады:
- Сәуле Әлімбек
- Максим Бедарев
- Елизавета Безрукова
- Никита Чирюкин
- Айжан Досмағамбетова
- Кирилл Федькин
- Элеонора Ибрагимова
- Эльдар Иманқұлов
- Артемий Кабаков
- Ольга Хайлова
- Александр Ле
- Арина Малиновская
- Константин Малиновский
- Никита Моисеев
- Әсем Орынбай
- Милана Папчихина
- Илья Пеньков
- Зоя Пискун
- Даниил Почивалов
- Давид Почивалов
- Марк Почивалов
- Максим Почивалов
- Валерия Попелова
- Анастасия Прилепина
- Валерий Рахымжан
- Адель Садақбаева
- Наргиза Сарманова
- Ислам Сәтпаев
- Артем Седельников
- Никита Шахторин
- София Шульженко
- Нина Старова
- Кирилл Цуканов
- Ратмир Еникеев
Айта кетейік, турнир 29 шілдеде аяқталады.
Бұған дейін стенд атудан жастар арасындағы әлем чемпионатында Қазақстанға тағы бір алтын медаль бұйырғанын жазғанбыз.
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