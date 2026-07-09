Екатерина Пузырева жастар арасындағы Азия чемпионатының финалына шықты
Сурет: olympic.kz
Қытайдың Ордос қаласында жеңіл атлетикадан жастар арасында Азия чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғашқы жарыс күні қазақстандық атлет Екатерина Пузырева 100 метрге жүгіруде сынға түсті.
Бірінші айналымда отандасымыз 12.31 секунд уақыт нәтижесін тіркеп, жетінші орынмен финалға жолдама алды.
Айта кетейік, аталған дисциплинада финалдық кезең Астана уақытымен 19:35-те басталады.
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