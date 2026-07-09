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Спорт

Екатерина Пузырева жастар арасындағы Азия чемпионатының финалына шықты

Екатерина Пузырева жастар арасындағы Азия чемпионатының финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 19:15 Сурет: olympic.kz
Қытайдың Ордос қаласында жеңіл атлетикадан жастар арасында Азия чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы жарыс күні қазақстандық атлет Екатерина Пузырева 100 метрге жүгіруде сынға түсті.

Бірінші айналымда отандасымыз 12.31 секунд уақыт нәтижесін тіркеп, жетінші орынмен финалға жолдама алды.

Айта кетейік, аталған дисциплинада финалдық кезең Астана уақытымен 19:35-те басталады.

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Айдос Қали
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