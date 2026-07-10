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Спорт

Ернұр Мырзахмет ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды

Ернұр Мырзахмет ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 17:10 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық ауыр атлет Ернұр Мырзахмет Калиде (Колумбия) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 79 келіге дейінгі салмақта сынға түсті.

Ернұр Мырзахмет қоссайыс қорытындысы бойынша 304 (142+162) келіні еңсерді. Осылайша ол қола медаль жеңіп алды.

Алтын медальді Мохамед Абдельради (Мысыр) иеленді - 318 (143+175) келі. Екінші орынға Абдулрауф Халифа (Ливия) жайғасты - 305 (137+168) келі.

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Айдос Қали
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