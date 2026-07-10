#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Қазақстандық екі жеңіл атлет жастар арасында Азия чемпионатының финалына шықты

Қазақстандық екі жеңіл атлет жастар арасында Азия чемпионатының финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 19:45 Сурет: Asian Athletics
Қытайдың Ордос қаласында жеңіл атлетикадан жастар арасында Азия чемпионаты жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін, 10 шілдеде Мария Шувалова 400 метрге жүгіруде 53,05 секунд уақыт нәтижесімен үшінші орын алып, ақтық сынға өтті.

Сондай-ақ дәл осы дисциплинада Анна Шумило 54,60 секунд уақыт көрсеткішімен жетінші орынға тұрақтап, финалға жолдама алды.

Айта кетейік, бұл дисциплина бойынша финалдық кезең 11 шілдеде өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
U23 Азия чемпионаты: бес қазақстандық боксшы жартылай финалға өтті
20:11, Бүгін
U23 Азия чемпионаты: бес қазақстандық боксшы жартылай финалға өтті
Екатерина Пузырева жастар арасындағы Азия чемпионатының финалына шықты
19:15, 09 шілде 2026
Екатерина Пузырева жастар арасындағы Азия чемпионатының финалына шықты
Жеңіл атлетикадан Азия чемпионатында екі қазақстандық спортшы финалға шықты
17:46, 06 ақпан 2026
Жеңіл атлетикадан Азия чемпионатында екі қазақстандық спортшы финалға шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: Из личного архива Мамеда Халидова
21:31, Бүгін
Экс-чемпиона KSW Халидова приговорили к тюремному сроку по делу об угоне автомобилей
Фото: ФК &quot;Иртыш&quot;
21:04, Бүгін
Вячеслав Швырёв официально покинул "Иртыш"
Фото: ATP
20:32, Бүгін
"Получил удовольствие от каждой минуты": Зверев - о победе в 1/2 финала "Уимблдона"
Кайл Дейк
20:09, Бүгін
"Конечно, я поеду": четырёхкратный чемпион мира Дейк готов выступить на ЧМ-2026 в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: