Көп асыға күткен Макгрегор мен Холлоуэй жекпе-жегі өте тез аяқталды - видео
Сурет: Threads/ufconparamount
12 шілдеде Лас-Вегаста, UFC 329 турнирі аясында ирландиялық Конор Макгрегор мен америкалық Макс Холлоуэйдың жекпе-жегі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
UFC-дің бұрынғы жартылай жеңіл және жеңіл салмақтағы чемпионы үшін бұл соңғы бес жылдағы алғашқы жекпе-жегі болды. Соңғы рет ол 2021 жылы UFC 264 турнирінде америкалық Дастин Порьеге қарсы октагонға шыққан болатын. Ол кездегі жекпе-жек бірінші раундта аяқталған еді, өйткені ирландиялықтың аяғы сынған.
Бұл жолы Конор Макгрегор техникалық нокаутпен жеңіліс тапты. Ирландиялық жекпе-жектің бірінші минутында жарақат алды.
Одан кейін ол аяғынан тік тұра алмай, жерге екі рет жерге омақаса құлады, төреші жекпе-жекті тоқтатуға мәжбүр болды.
Max Holloway defeats Conor McGregor by TKO in Round 1#UFC329 pic.twitter.com/52BnFWgeh2— UFC (@ufc) July 12, 2026
Бұған дейін футболдан 2026 жылғы Әлем чемпионаты жалғасып жатқанын, Роналдуға қарағанда Мессидің жолы болғанын жазғанбыз.
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